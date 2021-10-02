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Леонид Агутин откровенно оскорбил свою подписчицу

Илья Ашуров

Общество
Леонид Агутин откровенно оскорбил свою подписчицу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец Леонид Агутин откровенно ответил подписчице, которая написала критический комментарий в его адрес в соцсети Facebook.

Артист выложил фрагмент репетиции своего концерта, который состоится в Санкт-Петербурге. В комментариях к публикации женщина заметила, что певец поет в «одну дуду», а его аранжировщики и вовсе работают лучше, чем он.

В ответ Агутин назвал свою подписчицу «очень не симпатичной».

— Вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию, — написал исполнитель.

Также Агутин вспомнил эпизод из биографии другого музыканта — Андрея Макаревича. Бабушка последнего возмущалась творчеством группы The Beatles. По мнению Агутина, раскритиковавшая его подписчица стала такой же бабушкой.

До этого телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал об изменах Агутина. По его словам, в юные годы он отдыхал вместе с музыкантом. На одном из таких вечеров с ними были девушки с пониженной социальной ответственностью.

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