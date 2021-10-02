Народный календарь. Чего нельзя делать 3 октября, чтобы не привлечь неприятности

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3 октября Православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта.

Сегодня запрещается после мытья рук стряхивать воду: говорят, что, если ослушаться запрета, можно привлечь неприятности. Также нельзя брать взаймы кухонные приборы, например, сковородку, кастрюлю, тарелку или чашку. Запрещается садиться за стол, если за ним уже сидит более тринадцати человек. Сейчас лучше воздержаться от дарения подарков, принимать их от других людей тоже нельзя.

Обычно на Астафьев день, 3 октября, было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас капуста самая вкусная. Также 3 октября отмечали праздник мельников, поскольку в этот день практически всегда дул сильный ветер, а мельницы работали как раз с помощью этой стихии.

Приметы погоды:

Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро.

Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.

Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.

Праздники:

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.

Считается, что 3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

День ОМОНа в России

День ОМОНа — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Б. Грызловым.

ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая захват и ликвидацию вооруженных преступников, силовую поддержку патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД, обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 3 октября, чтобы не привлечь неприятности

События:

Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS

В этот день в 1906 году в Берлине состоялась Морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал SOS.

Еще до изобретения в начале 1890-х радио на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио, называвшееся тогда «беспроводным телеграфом», сначала использовало азбуку Морзе — систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась и необходимость в стандартизации коммуникаций.

Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР

В 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году.

3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. С нуля часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин — как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.

В состав ФРГ вошли пять вновь воссозданных земель бывшей ГДР: Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхадьт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с московским договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия — объединенная Германия —получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике.

Противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение

3 октября 1993 года указом Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение. Для борьбы с оппозицией в столицу были введены танки. Начался обстрел Белого дома.

К вечеру 4 октября сопротивление оппозиции было сломлено. Руководители обороны Белого дома (А. Руцкой, Р. Хасбулатов и др.) были арестованы. Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению прямого президентского правления в стране вплоть до проведения выборов в Федеральное собрание и референдума по Конституции России. 12 декабря 1993 года прошли выборы в Государственную думу. Одновременно с ними был проведен референдум по принятию новой Конституции, где Россия объявлялась демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления.

Родились:

1895 — Сергей Есенин, русский советский поэт.

1964 — Вадим Самойлов, российский певец, гитарист, автор песен, бывший участник и продюсер рок-группы «Агата Кристи».

1969 — Гвен Стефани, американская певица и автор песен, солистка No Doubt, модельер, актриса.

1977 — Валентина Рубцова, украинская и российская актриса театра и кино, певица. Наиболее известна по роли Тани Сергеевой (Архиповой) в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

Именины отмечают:Олег, Михаил, Иван, Василий, Татьяна, Иларион, Федор, Александр.