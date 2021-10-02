Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

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Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

На юге столицы произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Машины столкнулись на Липецкой улице перед пересечением с Лебедянской улицей. Движение в сторону центра осуществляется по трем из пяти полос. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

— По возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении ведомства.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в результате аварии никто не пострадал.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Утром 2 октября грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом в Пензенской области. В результате происшествия никто не пострадал. В момент столкновения в поезде находились 326 человек. После происшествия их переместили на станцию Лунино.