Анастасия Ракова рассказала, какие специальности выбирают абитуриенты московских колледжей

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В этом году абитуриенты столичных колледжей чаще всего подавали документы на обучение по IT-специальностям. Конкурс составил 30 человек на место. Об этом в субботу, 2 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, высокий конкурс на данные специальности объясняется тем, что выпускники с профтехобразованием имеют возможность получить востребованную профессию, а также более надежные гарантии на трудоустройство.

–– В каждом из 50 столичных колледжей созданы центры содействия трудоустройству, заключаются договоры с работодателями о прохождении практики, — рассказала заммэра.

В столичных колледжах студенты осваивают навыки будущего. Например, в образовательном комплексе градостроительства «Столица» студенты, помимо традиционных дисциплин, изучают проектирование 3D-печати.

В настоящее время в московских колледжах функционируют 324 центра, которые экзаменуют студентов по стандартам WorldSkills Russia. Эти стандарты отвечают всем мировым требованиям в сфере подготовки квалифицированных специалистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном депздраве рассказали, что в этом году в медицинские колледжи было подано почти в два раза больше заявлений по сравнению с «доковидным» 2019 годом. При этом две трети заявлений поступили на специальность «Сестринское дело».