Губернатор Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток

Фото: СК по Оренбургской области

Власти Оренбургской области заплатят один миллион рублей за информацию, которая поможет найти убийцу трех студенток в городе Гае. Решение о назначении награждения принял губернатор региона Денис Паслер.

— Один миллион рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Оренбургской области.

30 сентября после пожара в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти. Убитыми оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру. Отмечается, что тела двух девушек были обнаружены в квартире, а тело еще одной жертвы лежало во дворе дома.

Изначально предполагалось, что девушек зарубили топором, однако позже следствие опровергло эту информацию. По данным СК, у всех троих жертв есть многочисленные колото-резаные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.