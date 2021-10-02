Ольга Бузова откровенно рассказала о своих женских «хотелках»

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У певицы Ольги Бузовой, несмотря на звездный статус, простые человеческие желания и простые женские «хотелки». Об этом она сама рассказала в интервью «Вечерней Москве».

— Дом, собака, любимый и любящий муж, поездки на шашлыки с бабушкой и дедушкой, путешествия за границу, встреча Нового года с любимым — если нет концерта. А если есть, то вместе там: кайфуем под Бузову и танцуем под Бузову с Бузовой, — поделилась певица.

Теперь звезда четко знает, чего в ее жизни «не будет больше никогда». Чтобы это понять, по ее словам, видимо, нужно было пройти испытания.

— Если вы понимаете, что вам плохо в отношениях, нужно их закончить и дать шанс друг другу на счастье. Пусть миром правит любовь! Я буду всегда об этом говорить и очень надеюсь, что последователей моей позиции будет все больше, — сказала певица.

В начале года Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Об истинной причине разрыва бывшие возлюбленные не говорили открыто, но периодически намекали на нее. На днях Дава признался, что певица поставила ему ультиматум и потребовала сделать выбор между ней и участием в «Танцах со звездами». В этом шоу Дава выступал совместно с Дарьей Палей.