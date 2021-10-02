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Установлена личность водителя спорткара, погибшего в ДТП на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Установлена личность водителя спорткара, погибшего в ДТП на западе Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 62с1 Карта всех событий

На западе столицы произошло ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки Audi. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД. Сотрудникам ведомства удалось установить его личность.

Инцидент произошел в 03:43 в районе дома 62 на улице Нижние Мневники. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. После чего автомобиль отбросило на мачту освещения и он загорелся. Водитель от полученных повреждений скончался на месте.

По данным ГИБДД, за 2020–2021 годы за данным автомобилем числятся 257 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Вскоре была установлена личность погибшего водителя.

— Им оказался 21-летний мужчина — собственник автомобиля Audi R8. За ним числятся 696 штрафов (за 2020–2021 годы — прим. «ВМ») за нарушение ПДД, из них неоплаченных — 26, — говорится в сообщении.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

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