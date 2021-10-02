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Редакция «Комсомольской правды» не может связаться со своим журналистом в Минске

Илья Ашуров

В мире
Редакция «Комсомольской правды» не может связаться со своим журналистом в Минске
Фото: Andy 93 / CC BY-SA 3.0

Редакция российского издания «Комсомольская правда» почти сутки не может связаться со своим белорусским журналистом Геннадием Можейко в Минске. Об этом в субботу, 2 октября, рассказал главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин.

По его словам, журналист перестал выходить на связь с 16:00 пятницы, 1 октября.

— Он живет без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают. Возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем, — сказал Сунгоркин.

Также он добавил, что Можейко не планировал служебных командировок и должен находится в столице Белоруссии. Однако существует вероятность, что он куда-то уехал в частном порядке, передает ТАСС.

Геннадий Можейко является сотрудником издания «Комсомольская правда в Белоруссии». Ранее он написал статью о мужчине, который 28 сентября застрелил сотрудника КГБ. После этой публикации в Белоруссии заблокировали сайт «КП». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «категорически не согласны» с этим решением.

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