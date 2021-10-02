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Сезон велопроката продлили на ВДНХ до конца октября

Илья Ашуров

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Сезон велопроката продлили на ВДНХ до конца октября
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Сезон проката велосипедов, самокатов и экотакси продлили на ВДНХ до конца октября. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил руководитель пресс-службы выставочного комплекса Александр Жестков.

— По многочисленным просьбам посетителей сезон проката на ВДНХ продлен. Покататься на велосипеде, самокате и экотакси по главной выставке страны можно будет и в октябре, — сказал он.

Также гости ВДНХ смогут арендовать экотакси — популярный электротранспорт. Всего к услугам гостей шесть автокаров, которые в том числе можно арендовать возле арки главного входа и за павильоном «Космос».

Жетсков также напомнил, что для москвичей доступны бесплатные электробусы, которые круглый год курсируют по Кольцевой дороге в обоих направлениях. Конечные станции электробусов находятся рядом с аркой главного входа, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году велопрокат в столице будет работать как минимум до ноября, а при хорошей погоде — еще дольше. По словам главы города, в этом году в Москве уже установили 35 новых велопрокатных станций. Большая часть из них (27 станций) предназначена для электровелосипедов. Часть станций с велобайками появилась в новых районах за пределами МКАД — в Зеленограде и Троицке.

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