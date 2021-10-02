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Москвичам напомнили, что привязывать QR-код к банковским и иным картам не нужно

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Москвичам напомнили, что привязывать QR-код к банковским и иным картам не нужно
Фото: pixabay.com/ru

Специальные QR-коды, свидетельствующие о вакцинации горожан от коронавируса, не нужно привязывать к банковским и социальным картам. Предлагают сделать это только мошенники, сообщили в субботу, 2 октября, в департаменте здравоохранения Москвы.

— QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, ни департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В департаменте советуют при получении подобного звонка обратиться в правоохранительные органы и не передавать звонившему данные своих карт.

В августе в Минздраве РФ рассказали, сколько действует QR-код после вакцинации от коронавируса. Срок действия составляет один год, при этом в случае ухудшения эпидемической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев. Чтобы продлить действие кода, необходимо ревакцинироваться.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Среди них «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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