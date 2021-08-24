Минздрав РФ назвал срок действия QR-кода после вакцинации

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Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции составляет один год, при этом в случае ухудшения эпидемической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

В понедельник, 23 августа, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация россиян от коронавируса дает свои результаты, в стране стабилизируется эпидемическая обстановка. Однако, по его словам, «расслабляться еще рано», так как осенью эпидемическое положение может вновь обостриться.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Минздрав России и Институт Гамалеи при поддержке МИД РФ ведут с Евросоюзом переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.