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Суд в Черногории арестовал бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова

Михаил Алимов

Происшествия
Суд в Черногории арестовал бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова
Фото: pixabay.com

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовал суд в черногорской Подгорице. Бизнесмен будет находиться под стражей до итогов решения о его выдаче в Россию. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила адвокат Исмаилова Марина Русакова.

— Суд в Подгорице арестовал Исмаилова, он будет находиться в местном СИЗО до решения властей Черногории о том, выдавать его РФ или нет. Адвокаты уже обжаловали данное решение, — рассказала она ТАСС.

Юристы бизнесмена просят отпустить его под залог. Отмечается, что Исмаилов прибыл в Черногорию просить политического убежища.

До этого сообщалось, что бизнесмена задержали в черногорской Подгорице по ордеру, выданному РФ.

Исмаилова, который входил в список богатейших бизнесменов России, объявили в международный розыск еще в 2017 году.

По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева — совершенного в 2016 году. Исмаилов обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил из оружия в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранителям удалось задержать Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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