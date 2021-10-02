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Маршрут трамвая № 45 в Москве изменится из-за ремонтных работ

Михаил Алимов

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Маршрут трамвая № 45 в Москве изменится из-за ремонтных работ
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Русаковская улицаКарта всех событий

Трамваи № 45 с 2 октября по выходным после остановки «Метро «Сокольники» будут ехать до пункта «Клуб Русакова» вместо Сокольнической заставы. Связано это с проведением ремонтных работ на путях, сообщили в субботу, 2 октября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Остановка «Метро «Сокольники» в эти дни переносится со 2-го Полевого переулка на улицу Стромынка, на действующую остановку трамваев № 7, 13, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Маршрут трамвая № 45 в Москве изменится из-за ремонтных работФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

По будням трамвай будет следовать по обычному маршруту. В выходные маршрут изменится из-за ремонта путей и замены стрелок на перекрестке у метро «Сокольники».

До этого сообщалось, что москвичи выбрали название для первого электрического речного трамвая. Он теперь называется «Синичка» — данный вариант набрал свыше 44 тысяч голосов. Всего было пять вариантов: «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» и «Неглинка».

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