«Одной ногой в могиле»: Губин признался, почему до сих пор не обзавелся семьей

Фото: andreygubin.ru

Российский певец Андрей Губин рассказал, почему не обзавелся семьей и детьми. По словам артиста, сначала он думал, что у него впереди много времени и он может создать ячейку общества в любой момент, а потом его поразил тяжелый недуг.

Губин признался, что у него было много девушек, но ни с кем он не планировал серьезных отношений.

— Никто не просил от меня детей, даже в жены не просились — как-то не сложилось. А может, я и сам не хотел. Рано женятся только те, у кого нет выбора. У меня он был, — рассказал он «Комсомольской правде».

В последнее время певец страдает от редкой болезни, поэтому он тем более не думает о семье.

— Хочется просто выздороветь. У меня из-за болезни вот-вот выпадут все зубы, ну какая мне семья? Как я буду о детях заботиться? Я уже умираю, я одной ногой в могиле, — рассуждает исполнитель.

До этого певец откровенно рассказал о своем заболевании.

Певец Андрей Губин давно не радует своих поклонников новыми хитами, однако он до сих пор получает гонорары за свои произведения прошлых лет. Видимо, этих денег певцу хватает для безбедного существования. Недавно стало известно, что он переехал жить в Египет. Близкий друг музыканта ранее рассказал о том, как Губин проводит время в эмиграции.