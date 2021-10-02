Сквер у Малого Федосьинского пруда благоустроили

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Малый Федосьинский пруд Карта всех событий

В Москве завершилось благоустройство сквера у малого Федосьинского пруда. Специалисты сделали его удобным и современным для отдыха и занятий спортом.

В сквере обновлена детская площадка — теперь она включает в себя многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда, веревочные лабиринт и полосу препятствий.

На территории построены новые пирсы и сходы к воде, проложены дорожки и тропинки, а также обустроены места для отдыха. Установлено новое освещение.

Кроме того, специалисты высадили более 700 кустарников и более 70 деревьев. Сквер озеленился и новыми газонами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 80 парков благоустроили в ТиНАО с момента присоединения. Недавно был закончен первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино, который расположен в поселении Филимонковском. На территории рабочие обновили зеленую зону отдыха.

Кроме того, в поселке организовали пешеходные дорожки, установили фонари и лавочки.