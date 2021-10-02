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Полиция задержала подозреваемых по делу о мумифицированных телах в Одинцове

Михаил Алимов

Происшествия
Полиция задержала подозреваемых по делу о мумифицированных телах в Одинцове
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу о найденных мумифицированных телах супругов в подмосковном Одинцове. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 2 октября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанными оказались мужчина и женщина, находящиеся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

— В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК РФ, — резюмировала она.

До этого «ВМ» сообщала, что в убийстве найденных в подмосковном Одинцове мужчины и женщины подозреваются их сын и его жена.

Погибшие — 58-летняя женщина и 61-летний мужчина. Следствие рассматривает версию их убийства, а в качестве основных подозреваемых проходит семейная пара — 31-летний сын погибших и его жена. По предварительной версии, они могли убить пенсионеров около трех месяцев назад из-за квартирного вопроса.

Подозреваемые в преступление супруги решили избавиться от трупов, когда узнали, что к ним решил наведаться собственник жилья, рассказал источник «ВМ». С последним они столкнулись, когда выносили спрятанное в коробку тело женщины. Увидев собственника, они заявили, что отойдут за деньгами. После этого злоумышленники скрылись. И были объявлены в розыск.

Два мумифицированных трупа обнаружили на Садовой улице в Одинцове 1 октября. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий рассказала «ВМ», что информация об обнаружении двух трупов поступила правоохранителям 30 сентября. Тело женщины находилось в кузове припаркованной на Садовой улице «газели», а тело мужчины — в подъезде жилого дома на той же улице. При этом труп мужчины лежал в деревянной коробке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / 112

Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором видны подозреваемые. На кадрах они выносят из подъезда продолговатую коробку.

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