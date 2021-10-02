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Москвичам рассказали, что делать, если летучая мышь залетела в квартиру

Михаил Алимов

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Москвичам рассказали, что делать, если летучая мышь залетела в квартиру
Фото: Pixabay / Simon Berstecher

В Москве обитает шесть видов летучих мышей. Известны случаи, когда они залетали в квартиры, поэтому специалисты решили рассказать горожанам, как себя вести, если это произошло.

В столице обитают рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта и двухцветный кожан — все эти виды находятся в Красной книге, поэтому при встрече с ними нужно быть аккуратным и ни в коем случае не навредить, ведь их осталось мало.

Эти зверьки приносят пользу. За час они съедают около 200 различных насекомых. В городе они встречаются в Битцевском лесу, парке «Кузьминки-Люблино» и в Измайловском лесопарке. Однако встретить их можно и на других природных территориях.

Летучих мышей нельзя брать голыми руками, кормить и причинять вред. Лучше их не пугать и не стоит пугаться самим.

Если зверек залетел в квартиру, необходимо изолировать его в отдельной комнате и подождать, пока он успокоится. После этого нужно надеть плотные перчатки, накрыть животное полотенцем и посадить в коробку с достаточным притоком воздуха — в ней должны быть отверстия диаметром не меньше одного сантиметра. После этого здоровую летучую мышь можно отпустить на улицу. Если она ранена или больна, то необходимо отвезти ее в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Если летучая мышь поцарапала кого-то или укусила, нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу. Летучие мыши могут переносить различные заболевания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Мосприрода проведет экомарафон «Ночь летучих мышей». Его приурочили к ежегодному природоохранному празднику — Международной ночи летучих мышей.

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