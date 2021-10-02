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Россиянин выставил на продажу «Доширак» за 100 000 рублей

Василий Плиткин

Общество
Россиянин выставил на продажу «Доширак» за 100 000 рублей
Фото: Pexels

Житель Красноярска опубликовал в интернете объявление о продаже лапши «Доширак» за 100 000 рублей. Он также сообщил о готовности обменять «дефицитный товар» на недвижимость.

— Эксклюзивные вкусы, дефицитный товар, ноль предложений на «Авито» в Красноярске. Цена за штуку. Возможен обмен на недвижимость на Южном берегу, — говорится в объявлении.

Другой житель города предлагает купить у него семь пачек лапши «одним лотом» за 259 000 рублей. Кроме того, автор объявления готов обменять товар на автомобиль.

Ранее СМИ нескольких городов сообщили о том, что лапша стала пропадать с полок магазинов. Ретейлеры связывали это с остановкой завода в Рязани. Производитель информацию опроверг, уточнив, правда, что на одном из заводов происходит модернизация. При этом к долгосрочному сокращению производства это не привело.

В московских магазинах проблем с лапшой быстрого приготовления не возникло.

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