Боевики в Идлибе перебросили ракеты с отравляющими веществами к линии фронта

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* доставили к линии фронта в провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает сирийское государственное агентство САНА, ссылаясь на осведомленные источники.

Транспортировать их помогали иностранные специалисты. Отмечается, что боевики собираются организовать провокацию с использованием химоружия и обвинить в атаке сирийское правительство.

Этими ракетами террористы якобы планируют обстрелять контролируемые ими же район города Джсир аш-Шугур и конкретно поселение Бадама.

— Две машины были отправлены в направлении одной из деревень, захваченных «Джебхат ан-Нусрой»* в долине Аль-Габ. Еще четыре ракеты на машине скорой помощи доставили в поселение Ихсим в районе Джабаль аз-Завия, — передает слова собеседника агентства РИА Новости.

До этого глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что недавняя эскалация в провинции Идлиб вызвана турецкой оккупацией и поддержкой, которую Анкара оказывает террористическим группировкам на земле. Поэтому Турция должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций Сирии.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещенная в России.