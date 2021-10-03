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Российский боксер Давид Аванесян в четвертый раз защитил титул чемпиона Европы

Юлия Курганова

Спорт
Российский боксер Давид Аванесян в четвертый раз защитил титул чемпиона Европы
Фото: youtube.com

Российский спортсмен Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 килограмма. В 12-раундовом поединке в Лондоне он одержал победу над британцем Лайамом Тэйлором техническим нокаутом во втором раунде.

Тэйлор сначала оказывал достойное сопротивление, но в конце первого раунда оказался в нокдауне. Во втором раунде он устроил «перестрелку» с Аванесяном, но повис на канатах после серии ударов, и судья решил, что британец не в состоянии продолжить бой, передает ТАСС.

Россиянин в четвертый раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте 2019 года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре того же года россиянин во второй раз победил Лехаррагу техническим нокаутом в первом раунде, а потом еще два раза защитил пояс, выиграв у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде и у британца Джоша Келли техническим нокаутом в шестом раунде.

В карьере 33-летнего Аванесяна 28 побед (16 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам.

Боксер Усик обратился к болельщикам после победы над Джошуа. Украинец победил британского боксера Энтони Джошуа и завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе в воскресенье, 26 сентября.

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