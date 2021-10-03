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Россиянин Артем Лагута стал чемпионом мира по спидвею

Юлия Курганова

Спорт
Россиянин Артем Лагута стал чемпионом мира по спидвею
Фото: youtube.com

Российский спортсмен Артем Лагута стал победителем общего зачета чемпионата мира по спидвею. Соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них проходили в польском городе Торунь.

30-летний россиянин стал победителем первого этапа, который состоялся 1 октября, а на заключительном стал четвертым. Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, два раза занял второе место и один раз — третье.

Другой российский спортсмен Эмиль Сайфутдинов занял третье место в общем зачете чемпионата мира. Вторым стал поляк Бартош Змарзлик, передает ТАСС.

Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, которая представляет собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Ранее россияне ни разу не выигрывали мировые первенства.

Российский боксер Давид Аванесян в четвертый раз защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 килограмма. В 12-раундовом поединке в Лондоне он одержал победу над британцем Лайамом Тэйлором техническим нокаутом во втором раунде.

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