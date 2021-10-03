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«Тронуло до слез»: Седокова рассказала о проблемах в отношениях с мужем

Юлия Курганова

Общество
«Тронуло до слез»: Седокова рассказала о проблемах в отношениях с мужем
Фото: instagram/annasedokova/

Недавно певица Анна Седокова выпустила новый альбом Secret Soul, куда вошли новый треки. А накануне она представила еще одну новую песню — «Обезболил». Артистка отметила, что она про отношения двух влюбленных, и рассказала своим подписчикам про проблемы в своей семье.

— Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Я помню, как пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей. Опилки, — написала Седокова в Instagram.

Свои откровения артистка сопроводила фото, на котором позировала в искрящемся платье с откровенным декольте.

Поклонников звезды тронули ее признания о проблемах в семье, многие отметили, что это им очень близко, и пожелали счастья супругам.

«Одна из немногих селебрити, кто честно говорит с аудиторией, это ценно. Спасибо»; «Читаю текст, как будто про меня. У меня тоже не бывает спокойно, постоянно какие-то качели»; «Тронуло до слез»; «Аня, как глубоко и в точку», — написали под постом пользователи.

В прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал баскетболист Янис Тимма.

Седокову раскритиковали за откровенный снимок на пляже. Певица рассказала подписчикам, что столкнулась с эмоциональным выгоранием и «невероятной пустотой». При этом пользователи больше всего внимания обратили не на психологическое состояние исполнительницы, а на один из снимков, которые она выложила.

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