Эксперт назвал сроки потери обоняния при коронавирусе

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Потерю обоняния нельзя назвать основным симптомом коронавируса, она может проявиться и через десять дней после инфицирования. Об этом в воскресенье, 3 октября, рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, при «дельта»-штамме COVID-19 у некоторых пациентов и вовсе перестали пропадать запахи.

— Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида — потеря обоняния. Это проявляется лишь на 10-й день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше, — отметил специалист в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что в 2020 году у 20 процентов пациентов при инфицировании вариантом коронавируса «дельта» не пропадало обоняние. Исаев предполагает, что в настоящее время этот процент увеличился.

Эксперт подытожил, что отличить COVID-19 от гриппа становится очень сложно. При первых признаках заболевания рекомендуется сдать ПЦР-тест и удостовериться в своих предположениях.

— Сейчас мы видим, что пациенты болеют ковидом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее, — заключил собеседник агентства.

С 1 октября все пациенты с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в Москве сдают обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

У 100 процентов заболевших «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции в Москве в качестве нового симптома был зафиксирован насморк. Об этом в среду, 29 сентября, рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, в настоящее время у COVID-19 меняется симптоматика. Теперь пациенты с коронавирусом могут отмечать в своем состоянии признаки ОРВИ и даже ротавирусной инфекции.