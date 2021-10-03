Эксперт рассказал, как изменятся цены на шампанское к Новому году

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Спрос на шампанское традиционно возрастает перед Новым годом. О том, что будет с ценами на этот напиток в преддверии зимнего праздника, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

По его словам, нет необходимости покупать шампанское заранее. Стоимость напитка повысится в пределах инфляции между 7 и 10 процентами.

Специалист также отметил, что производители специально наращивают выпуск продукта перед новогодними праздниками. Зимой у компаний отмечается заметная прибыль при продаже шампанского.

При этом производство вина зависит от сезонных факторов.

— Сначала надо собрать виноград, получить из него сок, потом его необходимо подвергнуть обработке. Все это происходит в определенные временные сроки, их нельзя ускорить, отложить или перенести, — рассказал эксперт.

Говоря об импортных игристых винах, Остапкович уточнил, что их цены зависят от курса рубля и от энергетических ресурсов. Пока рынок углеводородов будет стабилен, сильных ценовых скачков не будет, передает агентство «Прайм».

До этого сообщалось, что помидоры в России подорожали на 10,1 процента за неделю с 21 по 27 сентября текущего года. Цены на куриные яйца выросли на 3,5 процента, цены на мясо кур — на 1,1 процента. Также стоимость говядины, свинины, сосисок и молока поднялась на 0,6 процента, а стоимость сметаны и риса — на 0,5 процента. Кроме того, подорожали сливочное масло, мука, хлеб, чай, пшено, соль, творог и другие продукты.