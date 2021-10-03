Синоптик предупредила о первых морозах в Москве после 20 октября

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В настоящее время в Москве наблюдается довольно однородная погода. В связи с этим сложно предугадать, какой именно день станет самым холодным, а какой — самым теплым. Об этом в воскресенье, 3 октября, «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Середина недели по дневным показателям пока самая теплая. Ясная погода сохранится в том числе и на будущей неделе. Пожалуй, первое серьезное понижение температуры и сильные морозы нас ожидают после 20-х чисел октября, — заключила эксперт.

До этого москвичей предупредили о «барической горе» в ближайшие пять дней. В субботу утром уже был зафиксирован рекордный показатель с 1975 года: столбик барометра в такой же день поднимался до 762,6 миллиметра ртутного столба, а в 2021-м он превысил этот показатель на 2 миллиметра. Причем давление продолжит расти.