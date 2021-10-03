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В России выявили 25 769 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 25 769 случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что у 8,7 процента заболевших не было клинических проявлений болезни.

За последний день в стране также зафиксировали 890 летальных исходов из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса в РФ за сутки полностью поправился 15 391 пациент.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 4294 случая заболевания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что в России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация, по его словам, требует внимания. Представитель Кремля добавил, что российские регионы принимают ограничительные меры в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки в стране. В Кремле следят за развитием ситуации.

При этом в России пока не планируют вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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