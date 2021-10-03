Диетолог назвала продукты, которые стоит исключить из рациона после 45 лет

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Некоторые продукты способны развить во взрослом организме достаточно опасные заболевания. О том, что именно стоит исключить из рациона после 45 лет, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Анна Петрова.

По ее словам, шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия являются простыми углеводами, которые могут способствовать развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца или болезни Альцгеймера.

— Опять же, если совсем не можем без сладостей, но имеется желание сохранить свое здоровье, следует искать полезную альтернативу. Постепенно заменяйте шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять шоколад темных сортов, в нем меньше сахара и больше полезных веществ. Люди, которые переедают сладости у них помимо риска заполучить упомянутые ранее болезни еще и образовывается так называемое «сахарное лицо, — сказала специалист.

Она подытожила, что видимыми признаками такого лица является тусклый цвет, пигментация, красные пятна и отечность. Также может появиться истончение бровей, возникает тоничность и вялость.