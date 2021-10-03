Путин проведет совещание по энергетике на следующей неделе

Фото: Администрация президента РФ

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет с правительством РФ совещание по развитию энергетики. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, российский лидер встретится с лауреатами конкурса «Учитель года» и начнет серию встреч с руководителями партий Государственной думы.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных для учеников школ. По словам лидера государства, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний». Предложение президента направили в Рособрнадзор, Министерство просвещения и в регионы.