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Путин проведет совещание по энергетике на следующей неделе

Полина Долганова

Политика
Путин проведет совещание по энергетике на следующей неделе
Фото: Администрация президента РФ

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет с правительством РФ совещание по развитию энергетики. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, российский лидер встретится с лауреатами конкурса «Учитель года» и начнет серию встреч с руководителями партий Государственной думы.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных для учеников школ. По словам лидера государства, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний». Предложение президента направили в Рособрнадзор, Министерство просвещения и в регионы.

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