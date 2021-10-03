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Проценко заявил, что COVID-19 никогда не соответствует прогнозам медиков

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Проценко заявил, что COVID-19 никогда не соответствует прогнозам медиков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что врачам никогда не удается с точностью спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое мнение он высказал в воскресенье, 3 октября.

— Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше, — пояснил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее в Оперштабе Москвы сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 25 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом по количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в городе зафиксировали 4294 случая заболевания.

В среду, 29 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация требует особенного внимания.

Однако он подчеркнул, что ограничения на федеральном уровне пока вводить не планируют. Также Дмитрий Песков назвал текущую ситуацию поводом для очередной «мобилизации».

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