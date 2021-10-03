Народный художник РФ Иван Лубенников умер в возрасте 70 лет

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Народный художник России и академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в воскресенье, 3 октября, в пресс-службе РАХ.

— Российская академия художеств понесла тяжелую утрату. 3 октября 2021 года скончался на 71-м году жизни академик Российской академии художеств, народный художник РФ, профессор Иван Леонидович Лубенников, — написали в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что Иван Лубенников был удивительным, честным и открытым человек. Он любил и уважал многих людей.

— Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти. Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Ивана Леонидовича Лубенникова, — заключили в учреждении.

РИА Новости добавило, что Олег Лубенников — автор фасадов Московского театра на Таганке, убранства Государственного музея Маяковского, интерьеров станций метро в Москве и Париже и многих других культурных объектов.