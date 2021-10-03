Дептранс Москвы раскрыл детали инцидента с мужчиной на крыше вагона метро

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы раскрыл подробности инцидента с участием мужчины на крыше вагона поезда на станции метро «Смоленская». Происшествие случилось в воскресенье, 3 октября.

В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина забрался на крышу вагона метро. Сотрудники полиции оперативно сняли его на станции «Смоленская». Из-за этого несколько поездов были задержаны.

Мужчина был без сознания, он получил тяжелую травму позвоночника.

— Зацепер был без сознания и получил серьезную травму позвоночника — скорее всего, после удара об элемент станции или тоннеля во время движения. На скорой его увезли в НИИ Склифосовского, — написали в учреждении.

Также в Telegram-канале «Дептранс Москвы» подчеркнули, что такие действия могут обернуться смертью и влекут за собой соответствующую закону ответственность.

В пятницу, 1 октября, в пресс-службе УВД на Московском метрополитене «ВМ» рассказали, что мужчина в вагоне столичного метро похитил у знакомого сумку с крупной суммой денег. Сумма хищения составила чуть больше 300 тысяч рублей.