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Дептранс Москвы раскрыл детали инцидента с мужчиной на крыше вагона метро

Виктория Сикерина

Происшествия
Дептранс Москвы раскрыл детали инцидента с мужчиной на крыше вагона метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Арбат, 54/2с8Карта всех событий

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы раскрыл подробности инцидента с участием мужчины на крыше вагона поезда на станции метро «Смоленская». Происшествие случилось в воскресенье, 3 октября.

В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина забрался на крышу вагона метро. Сотрудники полиции оперативно сняли его на станции «Смоленская». Из-за этого несколько поездов были задержаны.

Мужчина был без сознания, он получил тяжелую травму позвоночника.

— Зацепер был без сознания и получил серьезную травму позвоночника — скорее всего, после удара об элемент станции или тоннеля во время движения. На скорой его увезли в НИИ Склифосовского, — написали в учреждении.

Также в Telegram-канале «Дептранс Москвы» подчеркнули, что такие действия могут обернуться смертью и влекут за собой соответствующую закону ответственность.

В пятницу, 1 октября, в пресс-службе УВД на Московском метрополитене «ВМ» рассказали, что мужчина в вагоне столичного метро похитил у знакомого сумку с крупной суммой денег. Сумма хищения составила чуть больше 300 тысяч рублей.

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