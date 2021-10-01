Мужчина украл у знакомого в вагоне метро почти 300 тысяч рублей

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Мужчина в вагоне столичного метро похитил у знакомого сумку с крупной суммой денег. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел на станции метро «Маяковская». Мужчины вместе ехали по работе. Один из них вез сумку с заработной платой — в ней было почти 300 тысяч рублей. Когда поезд остановился на станции, мужчина немного отвлекся. В этот момент его знакомый схватил сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший мужчина обратился в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его на Пятницкой улице. Мужчина приехал в столицу из другого региона и не имел постоянного места проживания в городе, поэтому сумку с похищенным продолжал возить с собой. Ее изъяли, а деньги передали законному владельцу.

— По версии следствия, мотивом совершения противоправного деяния, помимо корыстных целей, могли стать личные неприязненные отношения, — заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника заключили под стражу.

В сентябре полиция по горячим следам раскрыла кражу на станции московского метро «Киевская». Ближе к концу рабочего дня сотрудник охраны Киевского вокзала обратился в полицию с сообщением о пропаже своего телефона. По словам пострадавшего, смартфон исчез с его рабочего места у рамок интроскопа в зале пригородного сообщения.

Проверив камеры видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемого в зале ожидания. Ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний житель Астраханской области признался в содеянном.