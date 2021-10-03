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Владимир Путин случайно подслушал совещание правительства РФ

Виктория Сикерина

Общество
Владимир Путин случайно подслушал совещание правительства РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин стал случайным свидетелем совещания членов правительства РФ. Соответствующие кадры показали в воскресенье, 3 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

На видео заметно, как лидер государства вошел в свой рабочий кабинет в то время, когда на его компьютере транслировалось совещание премьер-министра России Михаила Мишустина с его заместителями в электронном формате.

Вице-премьер Марат Хуснуллин не заметил появления Владимира Путина и продолжил зачитывать документы. Однако коллеги прервали его, чтобы он обратил внимание на президента.

— Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится, — отметил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».

26 сентября подобная ситуация произошла во время беседы лидера ЛДПР Владимира Жириновского с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Они ожидали Владимира Путина, и в этот момент между ними произошел небольшой конфликт, в результате которого глава ЛДПР неудачно пошутил об арестах. После этого Владимир Путин назвал мрачноватой его шутку.

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