Сергей Собянин назвал итоги голосования за лучший парк Москвы для вечерних прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги голосования на портале «Активный гражданин» за лучший парк для вечерних прогулок. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 октября, на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава города отметил, что, по мнению москвичей, самый живописный закат в столице можно увидеть в Парке Горького со стороны смотровой площадки у арки Главного входа.
— Среди популярных локаций — павильон у пруда в заповеднике «Царицыно», набережная парка «Фили» и панорамные качели на Ходынском поле, — заявил Сергей Собянин.
Также мэр столицы добавил, что город прекрасен в любое время суток.
— Сейчас вообще красота — золотая осень в разгаре, — заключил он на странице «ВКонтакте».
В субботу, 2 октября, Сергей Собянин рассказал, что территория вдоль берега реки Яузы продолжает благоустраиваться. На месте будущего одноименного парка теперь комфортные пространства.
Мэр Москвы отметил, что раньше здесь были неухоженные места, а сейчас они полны зеленых насаждений, площадок для спорта и отдыха.