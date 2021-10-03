Сергей Собянин назвал итоги голосования за лучший парк Москвы для вечерних прогулок

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги голосования на портале «Активный гражданин» за лучший парк для вечерних прогулок. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 октября, на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что, по мнению москвичей, самый живописный закат в столице можно увидеть в Парке Горького со стороны смотровой площадки у арки Главного входа.

— Среди популярных локаций — павильон у пруда в заповеднике «Царицыно», набережная парка «Фили» и панорамные качели на Ходынском поле, — заявил Сергей Собянин.

Также мэр столицы добавил, что город прекрасен в любое время суток.

— Сейчас вообще красота — золотая осень в разгаре, — заключил он на странице «ВКонтакте».

В субботу, 2 октября, Сергей Собянин рассказал, что территория вдоль берега реки Яузы продолжает благоустраиваться. На месте будущего одноименного парка теперь комфортные пространства.

Мэр Москвы отметил, что раньше здесь были неухоженные места, а сейчас они полны зеленых насаждений, площадок для спорта и отдыха.