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Жителям столицы рассказали, как город помогает осваивать кинопрофессии

Виктория Сикерина

Город
Жителям столицы рассказали, как город помогает осваивать кинопрофессии
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Освоить профессии из мира кино в Москве может каждый житель города, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сейчас в столице открыты различные образовательные площадки, где можно получить необходимые знания и навыки.

При этом около 50 из них — некоммерческие организации (НКО). Цель деятельности таких учреждений — раскрыть творческий потенциал, который есть у каждого талантливого человека.

Например, киношкола «Без границ» для людей с ОВЗ организовала бесплатные занятия по направлениям «Режиссер», «Сценарист», «Режиссер монтажа» и «Мастерство профессионального фотографа». Учеба разделяется на лекции и практические задания, в рамках которых студенты снимают собственные фильмы, принимают участие с мастер-классах и посещают съемочные площадки.

— Мы хотим дать шанс талантливым людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя в киноиндустрии и делом доказать, что люди с инвалидностью — это не социальная нагрузка, у них есть огромный потенциал, в том числе в креативных направлениях, — отметил Олег Любаев, руководитель киношколы «Без границ».

Также в рамках проекта киношколы «Сами делаем кино» ребята снимают собственные короткометражные фильмы и даже получают награды на тематических фестивалях.

При этом благотворительный фонд «Я есть!» в здании киноколледжа № 40 «Московская международная школа» организовал творческие занятия для молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), передает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 3 октября, в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Министерстве юстиций о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Также филиалы зарубежных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях.

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