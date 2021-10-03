Опубликовано видео с места падения вертолета в Подмосковье
Кадры с места крушения вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарине появились в Сети. Инцидент произошел в воскресенье, 3 октября.
В пресс-службе МЧС по области заявили, что в 20:18 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о крушении.
В ведомстве отметили, что в результате падения воздушного судна возгорания не последовало. Также на место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.
Однако позже в пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о погибших. В результате крушения вертолета Robinson R-44 в Московской области в Лыткарине погибли три человека.
В пресс-службе подчеркнули, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.