Опубликовано видео с места падения вертолета в Подмосковье

Фото: МЧС России

Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Кадры с места крушения вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарине появились в Сети. Инцидент произошел в воскресенье, 3 октября.

В пресс-службе МЧС по области заявили, что в 20:18 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о крушении.

В ведомстве отметили, что в результате падения воздушного судна возгорания не последовало. Также на место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

Однако позже в пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о погибших. В результате крушения вертолета Robinson R-44 в Московской области в Лыткарине погибли три человека.

В пресс-службе подчеркнули, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.