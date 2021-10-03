Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщил венгерский оператор Газотранспортной системы (ГТС) FGSZ.

На официальном сайте ГТС отметили, что поток горючего вещества через «Берегово» на границе Венгрии и Украины составил свыше 200 тысяч кубометров в час на 22:00 по московскому времени.

Уточняется, что до этого подача газа полностью отсутствовала, передает РИА Новости.

В пятницу, 1 октября, представители Газотранспортной системы Украины заявили, что российская компания «Газпром» с семи часов утра приостановила перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию.

При этом контракт на поставки газа рассчитан на период с 1 октября текущего года по 30 сентября 2022 года в расчете 24,6 миллиона кубических метров в день.

Также генеральный директор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что украинские власти ни разу за долгие годы не нарушили своих обязательств перед Венгрией.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.