Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину

Виктория Сикерина

В мире
Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщил венгерский оператор Газотранспортной системы (ГТС) FGSZ.

На официальном сайте ГТС отметили, что поток горючего вещества через «Берегово» на границе Венгрии и Украины составил свыше 200 тысяч кубометров в час на 22:00 по московскому времени.

Уточняется, что до этого подача газа полностью отсутствовала, передает РИА Новости.

В пятницу, 1 октября, представители Газотранспортной системы Украины заявили, что российская компания «Газпром» с семи часов утра приостановила перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию.

При этом контракт на поставки газа рассчитан на период с 1 октября текущего года по 30 сентября 2022 года в расчете 24,6 миллиона кубических метров в день.

Также генеральный директор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что украинские власти ни разу за долгие годы не нарушили своих обязательств перед Венгрией.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Читайте также:
ВенгрияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте