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Назван витамин, который стоит принимать всем курильщикам без исключения

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Назван витамин, который стоит принимать всем курильщикам без исключения
Фото: Pixabay

Людям, которые курят, очень важно следить за уровнем токоферола в организме, так как он снижает вред никотина. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-эндокринолог Владислав Бондаренко.

По его словам, витамин Е поддерживает здоровье легких и помогает очистить организм от пагубного воздействия сигаретного дыма:

— Никотин разрушительно влияет на различные молекулы в организме — белки, липиды и ДНК. Кроме того, он способствует развитию онкологических процессов.

Токоферол же, по словам Бондаренко, предотвращает все эти негативные процессы. Именно поэтому так важно курильщику сохранять баланс витамина в организме. При дефиците полезного микроэлемента у курильщика может возникнуть опухоль в мочевой системе.

Собеседник издания также рассказал, как витамин Е помогает сохранить молодость и обезвредить токсины, которые попадают в организм.

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