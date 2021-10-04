Китай предупредил мир о появлении нового «вируса Х»

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Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу предупредил мир о новом вирусе. Он назвал его «вирус Х» и выразил уверенность, что его появление неизбежно.

По словам Гао Фу, человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем. При этом специалист отметил, что характеристики вируса пока никому не известны, он может возникнуть в любом месте и в любое время.

Он призвал все страны мира к совместной работе по подготовке мер противодействия вирусу, так как это необходимо, чтобы справиться с будущей угрозой.

— Я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество, соперничество, общение или обмен информацией, и, наконец, координация, — сказал Гао Фу.

Из данных принципов он особо отметил обмен информацией, потому что именно это со стороны Китая позволило ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от COVID-19 в короткие сроки, сообщает РИА Новости.

Ученые обнаружили в Африке устойчивую к лекарствам форму малярии. В Северной Уганде найдена новая форма малярии, которая устойчива к самому распространенному лекарству от болезни. Ученые взяли образцы крови у людей, которые лечились артемизином — основным препаратом от малярии. Почти у 20 процентов малярийного плазмодия к 2019 году появились мутации. Они влияли на сопротивляемость лекарственным препаратам и их эффективность.