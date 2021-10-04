Российский ученый сообщил, что риск заразиться ОРВИ после COVID-19 выше

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Коронавирус сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Если рассматривать пациентов, которые перенесли и ОРВИ, и коронавирус, важно понимать, какое заболевание было первым. При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше, — сказал он.

Ученый отметил, что после тяжелых ОРВИ иммунная защита тоже снижается, но на течение коронавируса в большей степени влияют не перенесенные ОРВИ, а наличие хронических заболеваний — сахарного диабета, нарушений гемостаза и воспалительных заболеваний.

— Защитить себя от всех видов ОРВИ, включая ковид, — нетривиальная задача. Достичь этого можно только частично, избегая скоплений людей и соблюдая масочный режим, — заключил Исаев, передает ТАСС.

Эксперт назвал сроки потери обоняния при коронавирусе. Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что потерю обоняния нельзя назвать основным симптомом COVID-19, она может проявиться и через десять дней после инфицирования.