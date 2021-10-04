Юрист объяснил, когда могут наказать за курение на балконе

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Если сосед курит на своем балконе или лоджии, то наказать его не получится. Но в случае нарушения правил пожарной безопасности он может получить штраф от 2000 до 3000 рублей. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

Согласно закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», запрещается курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например, в лифтах и в помещениях, которые являются общим имуществом собственников комнат в коммунальных домах. Нарушителям может грозить штраф на сумму от 500 до 1500 рублей, сообщил эксперт.

Также по правилам противопожарного режима нельзя использовать на балконах и в лоджиях открытый огонь: свечи и непотушенные сигареты. В жилых помещениях не разрешается оставлять источники открытого огня без присмотра.

Иванов отметил, что эти требования напрямую не запрещают курение на балконах, но являются основанием для наказания курильщика при возникновении пожара, уничтожении или повреждении имущества, а также в случае причинения вреда здоровью человека, причиной которых стали брошенный вниз окурок или вылетевшая искра, попавшие на балкон или в открытые окна другого помещения, передает агентство «Прайм».

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