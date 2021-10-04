Определены три российских города с самыми высокими зарплатами

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Названы три города в России с самыми высокими заработными платами в первом полугодии 2021 года. Самый высокий уровень оказался в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве, сообщили эксперты.

Они рассчитали соотношение средних зарплат в 100 российских крупных городах и стоимости фиксированного потребительского набора.

Лидером рейтинга по соотношению зарплаты и фиксированного набора стал Салехард: в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа на одну среднюю зарплату можно приобрести около пяти потребительских наборов. Южно-Сахалинск занял второе место, далее расположились Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

Специалисты отметили, что в северных городах, которые заняли одни из первых мест, сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых в сложных климатических условиях, передает РИА Новости.

Самая высокая зарплата в денежном выражении в Анадыре, столице Чукотки, — 129 тысяч рублей. В Москве средняя месячная зарплата составляет 114 тысяч рублей.

Самое низкое соотношение зарплат и стоимости потребительского набора отмечается в столице Калмыкии Элисте, там средняя зарплата составляет 31,7 тысячи рублей. Также относительно невысока покупательная способность средних зарплат в Нальчике, Грозном, Таганроге, Иваново, Майкопе и во Владикавказе.

Составлен рейтинг регионов России с самой высокой зарплатой. В Чукотском автономном округе работодатели предлагают самые высокие средние зарплаты в России. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter.