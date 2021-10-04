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Диетолог Белоусова рассказала рецепт идеальной гречневой каши

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Белоусова рассказала рецепт идеальной гречневой каши
Фото: pixabay.com

Диетолог Анна Белоусова сообщила, что нужно учитывать все свойства гречневой каши при ее приготовлении, чтобы на выходе получился максимально полезный и вкусный продукт.

По ее словам, гречка может стать идеальным завтраком: она дает хорошее насыщение и заряд энергии на первую половину дня, но при этом менее калорийная, чем, например, овсянка.

Диетолог отметила, что только на первый взгляд все просто: налил в кастрюлю воды, засыпал крупу и варишь. Но при этом зерна гречки могут слипаться или развариваться, а их полезные свойства исчезать. Белоусова посоветовала свой способ приготовления.

— Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами, — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Эксперт добавила, что последним шагом является тот самый «бабушкин рецепт»: когда вся вода ушла, кастрюлю с кашей надо накрыть полотенцем и поставить ее под подушку. Тогда получится идеальная каша из гречки, заключила диетолог.

Диетологи рассказали, кому опасно есть гречку. Они сообщили, что, помимо полезных свойств, гречка имеет и ряд недостатков. Частое употребление данной крупы может снизить количество микроэлементов в организме, что влечет за собой остеопороз и разрушение зубной эмали.

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