Ирина Винер извинилась перед сестрами Авериными, которых назвала «мокрыми курицами»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Наставник российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова извинилась перед Диной и Ариной Авериными, которых после скандала на Олимпийских играх в Токио назвала «мокрыми курицами». Об этом рассказала Арина Аверина после выступления на турнире Olympico Cup.

— Ирина Александровна поддержала нас после Олимпийских игр, приободрила, привела в чувство, и мы теперь снова тренируемся, выступаем. Я очень скучала по зрителям. Ирина Александровна позвонила и сказала, чтобы завтра были в зале. Вот мы и вернулись. Она извинилась за слова о «мокрых курицах», сказала, что была неправа, — рассказала Арина, отметив, что они с сестрой боялись возвращаться из-за страха повторения ситуации с судейством на Олимпийских играх.

Сестры Аверины в первый день соревнований Olympico Cup показали блестящее выступление. Им достались первые два места после упражнений с обручем и мячом. Выступление подопечных понравилось и самой Винер-Усмановой.

— Вот дети мне подарили сегодня пиджак. Они даже понятия не имели, что их сегодня награждать будут. Многие говорят, что я злая. Я не злая, а справедливая, и дети это чувствуют. Ведь дети — это лучшая часть человечества, они знают, кто есть кто. Поэтому я буду работать, как завещала моя мама, до последнего издыхания. Потому что в зале у меня начинается подъем, — цитирует тренера «СтарХит».

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, Ашрам же дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что она осталась довольна работой судей на Олимпиаде. Ведомство подчеркнуло, что технический комитет внимательно проанализировал судейство на каждом этапе соревнований. В результате FIG пришли к мнению, что судьи на Играх действовали справедливо и беспристрастно.

12 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Российский лидер отметил, что судьи должны показать, как выставляются оценки.