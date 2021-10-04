ВМФ России впервые провел испытания ракеты «Циркон» с атомной подлодки

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Запуск осуществлялся с подложки «Северодвинск».

Ракету запустили в условную морскую цель в водах Баренцева моря.

По итогу испытание было признано успешным, полет «Циркона» соответствовал всем заданным параметрам. Кроме того, оружие смогло поразить условную цель, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что второй запуск из-под воды по морской цели назначен на ноябрь текущего года. Однако его проведение напрямую зависит от первого тестового пуска.

При этом первый пуск ракеты, который состоялся 4 октября, перенесли на текущий месяц из-за необходимой комплексной технической подготовки к нему.

18 сентября в США назвали оружие, которое может лишить Россию военного преимущества. Свое мнение по этому поводу выразил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн.

По его словам, Москва представляет впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения — ракеты «Циркон» и ракетный комплекс «Кинжал». Однако в США стремительно развивают данную сферу. В частности, разрабатывают гиперзвуковое оружие.

Так, одной из ключевых новинок стал гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Он появится в ВС США в 2023 году.