Пользователи приложения «Метро Москвы» могут протестировать функцию отслеживания поездов МЦД

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) могут протестировать функцию отслеживания поездов в приложении «Метро Москвы». Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В сообщении говорится, что найти состав можно, нажав кнопку «МЦД beta» в левом верхнем углу приложения.

Оно позволяет увидеть, во сколько поезда будут на той или иной станции и отследить точность расписания. В настоящее время эта функция доступна для большинства поездов, а в ближайшее время распространится на всех составы диаметров.

Также пассажиры смогут оставить обратную связь, воспользовавшись функцией «Сообщить о проблеме»

— Московский транспорт — единый контур, в него интегрированы метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт. Общая навигация и билетная система удобны для пассажиров. Приложение «Метро Москвы» также объединяет в себе разные виды транспорта, дает пользователю сквозной сервис. Мы развиваем его и добавляем новые функции. Это важное направление цифровизации, о которой неоднократно говорил мэр Москвы, — приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

3 октября Максим Ликсутов сообщил о том, что единому диспетчерскому центру (ЕДЦ) Московского метрополитена исполнилось два года. Специалисты учреждения контролируют весь рельсовый транспорт в городе: метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и трамваи.