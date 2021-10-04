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Появились подробности аварии с участием четырех автомобилей на МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Появились подробности аварии с участием четырех автомобилей на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

В столице произошло крупное ДТП с участием четырех машин, в результате которого один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел около часа ночи 4 октября на 8-м километре внешней стороны МКАД. Автомобиль каршеринга Volkswagen врезался в стоящую в четвертой полосе легковушку Kia, та в свою очередь сбила вышедшего на проезжую часть мужчину (водитель Kia — прим. «ВМ») и врезалась в машину марки Toyota. Также в ходе происшествия была повреждена легковушка Renault.

— В результате ДТП мужчина-пешеход (водитель Kia — прим. «ВМ») 1994 года рождения от полученных травм скончался на месте, три пассажира автомобиля Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждения, одна из пассажирок находится в коме, — говорится в сообщении.

Позже было проведено медицинское освидетельствование водителя каршерингового автомобиля. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,47 промилле. В отношении него составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

В воскресенье, 3 октября, автобус с 30 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае. В результате пострадали 12 человек. ДТП случилось на 19-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре.

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