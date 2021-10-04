Умная книжная ярмарка пройдет в Москве

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Столярный переулок 3к15 Карта всех событий

В Москве, в Доме культуры «Рассвет» 16 и 17 октября пройдет книжная ярмарка Rassvet Book Fair, на которой представят свои блокбастеры и новинки более 70 нон-фикшен издательств.

В ярмарке примут участие издательства «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина Паблишер», «Новое издательство», Corpus, «Новое литературное обозрение», VAC Press, «Издательство Ивана Лимбаха» и другие.

Отдельное внимание уделено книгам для детей: на Rassvet Book Fair будут представлены «Поляндрия», «Альпина.Дети», «Белая Ворона», «Азбука-Аттикус», «Желтый двор», «Зебра Е», «Мамонт».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Дома культуры.

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы 4 октября принять участие в специальной программе, приуроченной ко Всемирному дню архитектуры. Все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии и тематическую игру-квиз.

В рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» пройдет экскурсия «Рабочий и колхозница. Сквозь годы и эпохи», где можно ознакомиться с историей и архитектурой одноименного павильона.