Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умная книжная ярмарка пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Умная книжная ярмарка пройдет в Москве
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Столярный переулок 3к15Карта всех событий

В Москве, в Доме культуры «Рассвет» 16 и 17 октября пройдет книжная ярмарка Rassvet Book Fair, на которой представят свои блокбастеры и новинки более 70 нон-фикшен издательств.

В ярмарке примут участие издательства «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина Паблишер», «Новое издательство», Corpus, «Новое литературное обозрение», VAC Press, «Издательство Ивана Лимбаха» и другие.

Отдельное внимание уделено книгам для детей: на Rassvet Book Fair будут представлены «Поляндрия», «Альпина.Дети», «Белая Ворона», «Азбука-Аттикус», «Желтый двор», «Зебра Е», «Мамонт».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Дома культуры.

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы 4 октября принять участие в специальной программе, приуроченной ко Всемирному дню архитектуры. Все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии и тематическую игру-квиз.

В рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» пройдет экскурсия «Рабочий и колхозница. Сквозь годы и эпохи», где можно ознакомиться с историей и архитектурой одноименного павильона.

Читайте также:
наукаКнигиКультура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте