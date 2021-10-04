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Названы два эффективных способа восстановления обоняния после коронавируса

Ирина А. Игнатенко

Общество
Названы два эффективных способа восстановления обоняния после коронавируса
Фото: Pexels

Значительная часть людей, переболевших коронавирусом, сталкивается с проблемой потери обоняния. О том, как его восстановить после перенесенной инфекции рассказал лор-врач Владимир Зайцев.

Специалисты отмечают, что потеря обоняния при COVID-19 происходит не всегда и не сразу — изменения могут появиться через 9-10 дней после заболевания.

На сегодняшний день хорошо зарекомендовали себя две методики восстановления обоняния: ароматерапия и йоготерапевтические практики.

Что касается первого способа, стоит выбрать приятные для пациента запахи, но они не должны быть слишком резкими, в противном случае они могут повредить слизистую.

— Подойдут пихта, кедр, лимон, облепиха. Все то, что продается для добавления в ковшик в банях, — пояснил врач в комментарии Nation News.

Второй способ основан на различных дыхательных гимнастиках. Каждый может подобрать комплекс упражнений, который ему по силам, и выполнять их ежедневно.

Ранее российский учены Андрей Исаев сообщил, что риск заразиться ОРВИ после коронавируса выше, так как организм ослаблен предыдущей инфекцией.

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