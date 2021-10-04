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Посла Северной-Македонии в России объявили персоной нон грата

Полина Долганова

Политика
Посла Северной-Македонии в России объявили персоной нон грата
Фото: Pixabay

Временному поверенному в делах Северной Македонии в России Оливере Чаушевской-Димовской вручили в МИДе ноту ведомства о том, что посол Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении российской дипломатической миссии говорится, что данная мера является ответом на ничем необоснованное решение второй стороны объявить дипломата посольства РФ в Скопье персоной нон грата, передает РИА Новости.

Власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата во вторник, 17 августа. Об этом рассказал министр иностранных дел Буяр Османи во время пресс-конференции.

По его словам, информация о происходящем является конфиденциальной.

При этом Буяр Османи отметил, что МИД страны «в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры и действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях в целях защиты национальной безопасности» Северной Македонии.

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